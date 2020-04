Die TU Dresden hat eine Studie entwickelt, die den Teilnehmenden zahlreiche Anregungen zu bereichernden Aktivitäten während der aktuellen Corona-Krise geben soll. Ziel sei es, die psychischen Belastungen der Bevölkerung in dieser schweren Zeit einzudämmen. Erstellt wurde die Studie von Psychologen am Institut für Klinische Psychologie und Psychotherapie.

In der Studie werden die Teilnehmenden zu ihrer Stimmung und psychischen Belastung befragt. "Die Studienidee beruht auf der Depressionsforschung", sagt Jürgen Hoyer vom Institut für Klinische Psychologie und Psychotherapie der TU Dresden. "Dort konnte gezeigt werden, dass der Verlust an Verstärkern, also an befriedigenden Aktivitäten, ein Faktor ist, der Depressionen begünstigt und aufrechterhält."