Corona-Pandemie Hotel in Dresden stand kurz vor der Insolvenz

Der Tourismus in Sachsen liegt derzeit wegen der Corona-Pandemie nahezu brach. Die meisten Hotels und Pensionen dürfen keine Übernachtungen anbieten. Das bringt die Unternehmen immer mehr an ihre finanziellen Grenzen. Betroffen ist auch das "Vienna House" am Neumarkt in Dresden. Nun hat ein Investor das Hotel aufgekauft und will ein neues Konzept entwickeln.