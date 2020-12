Sachsen führt bundesweit die Corona-Statistik an. Der Landkreis Görlitz weist einen Sieben-Tage-Inzidenzwert von 605 auf. In den Landkreisen Bautzen, Zwickau, Sächsische Schweiz-Osterzgebirge und im Erzgebirgskreis liegt der Wert weit über 500. Die Stadt Dresden hat am Freitag einen vorläufigen Höchstwert von gemeldeten Neuinfektionen gemeldet - 559 neue Fälle.



Die hohen Infektionszahlen mit den daraus resultierenden ansteigenden Zahlen von Intensivpatienten bringen das sächsische Gesundheitssystem inzwischen an seine Grenzen. Christoph Josten vom Universitätsklinikum Leipzig mahnte eindringlich, sich an die Corona-Regeln zu halten. "Wir können nicht mehr lange durchhalten." Patienten müssten verlegt, ganze Stationen geschlossen werden, beschrieb er die Lage. Infektiologe Thomas Grünewald vom Chemnitzer Klinikum warnte, dass Corona keine Grippe sei. Jeder kann sich infizieren, jeder kann erkranken, jeder kann an dieser Erkrankung versterben.