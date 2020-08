Die Filmnächte am Dresdner Elbufer haben in der wegen der Corona-Regeln eingeschränkten Saison rund 67.500 Besucher verbucht. "Uns war bereits vor der Saison klar, dass die Filmnächte in diesem abgespeckten Rahmen keine Kostendeckung erreichen würden", sagte Filmnächte-Geschäftsführer Johannes Vittinghoff nach 67 Veranstaltungstagen. Am letzten Kinotag an diesem Sonntag gebe es ein Minus von rund 150.000 Euro.