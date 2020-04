Viele Busse und Bahnen im Regional- und Stadtverkehr fahren im Zuge der leichten Lockerungen der Corona-Beschränkungen ab Montag wieder häufiger. Insbesondere geht es nach Angaben der Verkehrsverbünde um die Absicherung des Schülerverkehrs. Da die Schulen nur schrittweise wieder den Unterricht aufnehmen, kehren auch die Verkehrsbetriebe erst nach und nach zum regulären Betrieb zurück. Nicht alle Fahrten werden schon ab Montag angeboten.

Mundschutz ist in Bus und Bahn ab sofort vorgeschrieben. Bildrechte: imago images/Emmanuele Contini Entsprechend der sächsischen Regelungen ist ein Mund-Nasen-Schutz in den öffentlichen Verkehrsmitteln Pflicht. Da der Freistaat nicht genügend Mundschutz zur Verfügung stellen kann, dürfen sich Fahrgäste auch mit Schals, Tüchern oder selbstgefertigten Masken behelfen.



In Verkehrsmitteln und an Haltestellen sollte weiterhin Abstand zwischen Fahrgästen von mindestens 1,50 Meter eingehalten werden. In Bussen kann beispielsweise jede zweite Sitzreihe freigehalten werden. Bei Bussen bleiben die vorderen Türen in vielen Fällen weiterhin geschlossen. Die genauen Regelungen unterscheiden sich jedoch von Verkehrsunternehmen zu Verkehrsunternehmen.



Aktuell sind noch nicht alle Kundenbüros wieder geöffnet. Die Behörden raten weiterhin von Ausflügen und den damit verbundenen nicht dringend notwendigen Fahrten ab.

Ab 20. April fahren wieder alle Schulbusse im Vogtland. Der Verkehrsverbund Vogtland teilte mit, damit komme man einer Aufforderung des sächsischen Kabinetts nach.

Die Straßenbahn in Plauen verdoppelt ihr Angebot und fährt damit nach dem Sonnabend-Fahrplan.

Bei der Vogtlandbahn kommt es zu Einschränkungen bis 1. Mai.

Auch bei den Bürgerbussen in Adorf, Bad Elster und Lengenfeld müssen Fahrgäste mit Ausfällen rechnen, weil ehrenamtliche Fahrer fehlen.

Die Drahtseilbahn Augustusburg fährt wieder. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Ab Montag fahre "das Gros der Busse in Chemnitz, dem Landkreis Mittelsachsen, dem Landkreis Zwickau und dem Erzgebirgskreis nach Normalfahrplan", hieß es vom Verkehrsverbund Mittelsachsen in Chemnitz.



Lediglich die Städtischen Verkehrsbetriebe Zwickau (SVZ) ziehen erst am Mittwoch, 22. April, nach. Im Zugverkehr kommt es noch zu Ausfällen im Abschnitt Dresden - Chemnitz - Zwickau und Zwickau - Leipzig.

Bei Eisenbahnunternehmen City-Bahn und Erzgebirgsbahnen verkehren regulär.

Die in den vergangenen Monaten sanierte Drahtseilbahn Augustusburg – Erdmannsdorf nimmt am Montag ihre Fahrten wieder auf.

Die Freiberger Eisenbahn (FEG) beginnt ebenfalls ab Montag mit dem Regelbetrieb.

DB Regio fährt erst ab 4. Mai nach Normalfahrplan auf den Linien Zwickau - Leipzig (S5, S5x) und Freiberg - Dresden (S3).

Die Mitteldeutsche Regiobahn fährt ebenfalls erst ab 4. Mai nach Normalfahrplan. Dies betrifft dann die Strecken Döbeln - Leipzig (RB110), Hof - Zwickau - Dresden (RE3) und Zwickau - Dresden (RB30).

Die Züge zwischen Chemnitz und Leipzig (RE6) fahren ab Anfang Mai wieder mit vier Wagen, zurzeit sind diese mit nur drei Waggons unterwegs.

Die Dampfzüge der Fichtelbergbahn Cranzahl – Oberwiesenthal fallen aus

Der Mitteldeutsche Verkehrsverbund erklärte, im regionalen und städtischen Linienverkehr werde schrittweise zum Normalfahrplan zurückgekehrt.

Stadt Leipzig: Ab Montag fahren die Busse der Leipziger Verkehrsbetriebe wieder im Regelfahrplan - auf den wichtigsten Buslinien somit im 10-Minuten-Takt. Für die Straßenbahnen gilt weiter der bestehende Sonderfahrplan im 15-Minuten-Takt - abhängig jedoch von weiteren Entscheidungen zur Wiederaufnahme des regulären Schulbetriebes.

Ab Montag fahren die Busse der Leipziger Verkehrsbetriebe wieder im Regelfahrplan - auf den wichtigsten Buslinien somit im 10-Minuten-Takt. Für die Straßenbahnen gilt weiter der bestehende Sonderfahrplan im 15-Minuten-Takt - abhängig jedoch von weiteren Entscheidungen zur Wiederaufnahme des regulären Schulbetriebes. Landkreis Leipzig: Die Fahrten der Regionalbus Leipzig und Thüsac werden ab Montag zum Normalfahrplan durchgeführt. Ab diesen Zeitpunkt ist auch wieder der Vordereinstieg beim Busfahrer möglich, im Bus sollen dann wieder Fahrscheine verkauft werden. Durch Umbauten im Bus soll der nötige Sicherheitsabstand ziwschen Fahrer und Fahrgast gewahrt werden.

Die Fahrten der Regionalbus Leipzig und Thüsac werden ab Montag zum Normalfahrplan durchgeführt. Ab diesen Zeitpunkt ist auch wieder der Vordereinstieg beim Busfahrer möglich, im Bus sollen dann wieder Fahrscheine verkauft werden. Durch Umbauten im Bus soll der nötige Sicherheitsabstand ziwschen Fahrer und Fahrgast gewahrt werden. Landkreis Nordsachsen: Die Fahrten der Omnibus-Verkehrsgesellschaft Heideland , Regionalverkehr Bitterfeld-Wolfen, RV Schulze, Geißler-Reisen und Leupold werden ab Montag zum Normalfahrplan durchgeführt.

Die Fahrten der Omnibus-Verkehrsgesellschaft Heideland Regionalverkehr Bitterfeld-Wolfen, RV Schulze, Geißler-Reisen und Leupold werden ab Montag zum Normalfahrplan durchgeführt. Die Fahrten der Firma Auto Webel erfolgen ab Mittwoch zum Normalfahrplan. Schrittweise wird auch hier der Vordereinstieg bei Fahrer mit dem möglichen Verkauf von Fahrschein eingeführt.

Ausgedünnter Fahrplan bei der Eisenbahn rund um Leipzig

Bei der Erfurter Bahn fallen einzelne Züge zwischen Leipzig und Gera aus. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Bei den Regionalzügen gilt ein Grundfahrplan, nicht alle Verbindungen werden angeboten. Detaillierten Angaben macht der MDV nicht, Reisende sollten sich vor der geplanten Fahrt bei dem zuständigen Bahnunternehmen (ab Leipzig je nach Verbindung Deutsche Bahn, Mitteldeutsche Regiobahn, Abellio Mitteldeutschland oder Erfurter Bahn) informieren.



Bei der Erfurter Bahn fallen einzelne Züge zwischen Leipzig und Gera aus. Abweichungen vom Standardfahrplan gibt es bei den S-Bahnen.

Takt der S-Bahn Mitteldeutschland nach Grundfahrplan

S1: 1-Stunden-Takt zwischen Leipzig Miltitzer Allee und Leipzig-Stötteritz

S2: 1-Stunden-Takt zwischen Leipzig-Stötteritz und Dessau/ Lutherstadt Wittenberg

S3: 30-Minuten-Takt zwischen Halle (S.) Hbf und Leipzig-Stötteritz, Entfall zwischen Halle Trotha und Halle (S.) Hbf, 1-Stunden-Takt zwischen Leipzig-Stötteritz und Wurzen

S4: 1-Stunden-Takt zwischen Markkleeberg-Gaschwitz und Eilenburg, zwischen Eilenburg und Hoyerswerda 2-Stunden-Takt. Der RE10 fährt stündlich versetzt mit Zusatzhalten zwischen Falkenberg und Leipzig

S5 und S5X: 1-Stunden-Takt zwischen Halle (S.) Hbf und Altenburg mit allen Halten der S5, zwischen Altenburg und Zwickau 2-Stunden-Takt mit allen Halten

S6: 1-Stunden-Takt zwischen Leipzig Messe und Geithain

S7: 1-Stunden-Takt zwischen Halle (S.) Hbf und Halle-Nietleben

S8: 1-Stunden-Takt zwischen Halle (S.) Hbf und Dessau/Lutherstadt Wittenberg

S9: 2-Stunden-Takt zwischen Halle (S.) Hbf und Eilenburg

Bauarbeiten bei der Döllnitzbahn

Die Schmalspurbahn Oschatz – Mügeln fährt wegen Baumaßnahmen am Bahnübergang B6 in Oschatz vom 20. bis 24. April nur bis bzw. vom Bahnhof Oschatz Süd. Die Haltepunkte Körnerstraße, Lichtstraße sowie Hauptbahnhof entfallen.

Im Verkehrsverbund Oberelbe fahren die Regionalbusse ab 20. April nach Angaben des Verkehrsverbundes wieder nach dem Schulfahrplan. Der Nachtverkehr entfällt.

80 Prozent aller Fahrten im Dresdner Stadtverkehr

Im Stadtverkehr Dresden werden nach Angaben der Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) rund 80 Prozent aller Fahrten angeboten. Das entspricht dem bisher gültigen Fahrplan. Nach Unternehmensangaben nutzten zuletzt rund 160.000 Menschen täglich in Dresden Stadtbusse und Straßenbahnen, an Werktagen außerhalb der Corona-Krise sind es etwa 600.000. Die DVB gehen davon aus, dass das Abstandsgebot in den Verkehrsmitteln eingehalten werden kann.

Im Dresdner Stadtverkehr fahren 80 Prozent aller Busse und Trambahnen. Bildrechte: dpa

Für die DVB ist es aufgrund der täglich benötigten Stückzahlen nicht möglich, jedem Fahrgast eine oder mehrere Mund-Nasen-Bedeckungen zu überlassen. Die Fahrscheinkontrolleure und DVB-Infoteams sind ab Montag stichprobenartig in den Fahrzeugen unterwegs und weisen Fahrgäste ohne Mund-Nasen-Bedeckung freundlich auf ihr Versäumnis hin. Falk Lösch, Sprecher der DVB

Die Standseilbahn und die Schwebebahn fahren nach Winterfahrplan.

Einschränkungen im regionalen Eisenbahnverkehr von und nach Dresden

S1 fährt zwischen Pirna und Meißen alle 30 Minuten, ohne die Verdichterbahnen im Berufsverkehr. Zwischen Pirna und Schön besteht Stundentakt.

Die S2 verkehrt nur zwischen Dresden Hauptbahnhof und Flughafen (nicht ab und bis Pirna).

Der RE3 Dresden – Hof (Mitteldeutsche Regiobahn) fällt zwischen Dresden und Zwickau überwiegend aus. Fahrgäste sollen die langsamere RB30 auf dem Abschnitt zwischen Dresden und Zwickau nutzen.

Die grenzüberschreitende Linie U28 fällt im Abschnitt Sebnitz – Bad Schandau – Schöna aus, Ersatzbusse fahren zwischen Sebnitz und Bad Schandau.

Auf den Trilex-Linien RE1 und RB60 (Dresden – Görlitz) fallen insbesondere frühmorgens und spätabends einzelne Fahrten aus.

Auf der Trilex-Linie RE2 fahren nur drei Züge pro Tag und Richtung, die Regionalbahnen auf dieser Verbindung (RB61 fahren planmäßig.

Alle Ausflügszüge nach Litomerice (Leitmeritz) entfallen.

Nicht alle Fähren holen über

Bei den Elbefähren gibt es größere Einschränkungen. Die Dresdner Fähren holen nach Winterfahrplan über, die Fähren Pirna – Copitz und Coswig/Kötitz – Gauernitz sind an Wochenenden außer Betrieb. Der Fährbetrieb zwischen Schöna – Hrensko (F1), Diesbar-Seußlitz – Niederlommatzsch (F28), Strehla – Lorenzkirch (F30), Laubegast – Niederpoyritz (F16) sowie der touristische Fährbetrieb der Fähre im Kurort Rathen wurden eingestellt.

Vorerst kein Ausflugsverkehr

Die Ausflugsschiffe der Sächsischen Dampfschiffahrt verkehren vorerst nicht.

Die Dampfzüge zwischen Radebeul-Ost und Radeburg sowie zwischen Freital-Hainsberg und Kurort Kipsdorf fahren nicht.

Die Überlandstraßenbahn durch das Kirnitzschtal fährt nicht.

Laut Verkehrsverbund ZVON fahren ab Montag in den Landkreisen Görlitz und Bautzen die Regionalbusse wieder nach regulären Fahrplan.

Im Regionalzugverkehr kommt es zu Abweichungen.

Auf den Trilex-Linien RE1 und RB 60 (Dresden – Görlitz) fallen insbesondere frühmorgens und spätabends einzelne Fahrten aus.

Auf der Trilex-Linie RE2 fahren nur drei Züge pro Tag und Richtung, die Regionalbahnen auf dieser Verbindung (RB61) fahren aber planmäßig.

Auf der Linie RB65 (Cottbus – Görlitz – Zittau) der Ostdeutschen Eisenbahn-Gesellschaft (ODEG) kommt es im Abschnitt Zittau – Hagenwerder zu einigen Ausfällen und Busersatz. Der Grund sind Bauarbeiten.

Die Züge der Zittauer Schmalspurbahn sind im Einsatz, jedoch ohne Dampflokomotiven.

Grenzüberschreitende Fahrten nach Polen und Tschechien sind wegen behördlicher Auflagen nicht möglich.

Stadtverkehr Görlitz sichert Fahrten zu Kliniken

In der Stadt Görlitz haben sich die Görlitzer Verkehrsbetriebe entschieden, nach einem sogenannten modifizierten Regelfahrplan zu fahren. Das bedeutet: Kleinere Abweichungen vom Standardfahrplan gibt es im Abend- und Wochenendverkehr.

In Görlitz gibt es morgens und abends Abweichungen vom regulären Fahrplan. Bildrechte: IMAGO

An Wochenenden und Feiertagen soll besonders der Berufsverkehrs zu den medizinischen Einrichtungen wie dem Krankenhaus St.Carolus, dem Klinikum und Medizinischen Labor Ostsachsen abgesichert werden. Der Betrieb wird ab 5 Uhr aufgenommen. Im Abendverkehr wird die Linie B täglich im 30-Minuten-Takt zwischen Rauschwalde und dem Klinikum verkehren.



Der N-Bus fährt als Rufbus-Pendel zwischen Bahnhof/Südausgang und Biesnitz/Landeskrone. An allen Tagen beginnt der Abendverkehr bereits 19 Uhr und endet gegen 23 Uhr.

Der Fernverkehr der Bahn in Sachsen wird weitestgehend stabil angeboten.

Lediglich die Eurocity-Züge der Linie Budapest – Prag – Dresden – Berlin – Hamburg entfallen komplett.

Der Intercity Dresden – Westland/Sylt und zurück wird aktuell nur im Abschnitt Dresden – Hamburg angeboten.

Reisende zwischen Dresden und Berlin können die Intercitys der neuen Linie Dresden - Rostock nutzen, die alle zwei Stunden fahren.

Reisende im Nacht-Intercity zwischen Leipzig und Wien müssen in Passau mit verstärkten Kontrollen der Bundespolizei und in Schärding mit denen österreichischer Grenzbehörden rechnen und sollten sich vorab informieren, ob für sie ein Grenzübertritt erlaubt ist und ggf. welche Quarantäne-Maßnahmen erforderlich werden.

Der privatwirtschaftlich betriebene Flixtrain Leipzig – Berlin – Aachen und zurück wird aktuell nicht angeboten. Der Eurocity-Verkehr zwischen Budapest und Hamburg über Dresden und Berlin bleibt eingestellt. Bildrechte: MDR/L. Müller

Die Fernbusanbieter haben ihre nationalen und internationalen Verbindungen ausgesetzt.