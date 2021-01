Der Freistaat Sachsen muss einer unter schweren Vorerkrankungen leidenden Sächsin eine höhere Priorität bei der Corona-Schutzimpfung einräumen. Dazu ist am Freitag eine entsprechende einstweilige Anordnung vom Verwaltungsgericht Dresden an das Sozialministerium gegangen (Az.: 6 L 42/21).

Wie Gerichtssprecher Robert Bendner mitteilte, hatte sich eine 35-jährige Frau an das Dresdner Verwaltungsgericht gewandt. Sie leidet an einer sehr seltenen Erkrankung, die mit einer ausgeprägten Schwäche der Atemmuskulatur und der Extremitäten einhergeht. Eine Infektion mit dem Coronavirus würde einem ärztlichen Attest zufolge zu einem schweren Verlauf mit Beatmungsnotwendigkeit führen, unter anderem da auch ihr Immunsystem geschwächt ist. Die Rollstuhlfahrerin lebt zu Hause und wird dort von bis zu acht verschiedenen Pflegepersonen versorgt. Auf telefonische Anfrage hin wurde bei der Frau eine Impfung zum jetzigen Zeitpunkt abgelehnt, da ihre Erkrankung lediglich zur Einstufung in den 3. Prioritätsgrad führe.