Schülerinnen und Schüler in Sachsen müssen derzeit viel Selbstdisziplin und Eigeninitiative aufbringen. Das fällt dem einen leichter, dem anderen nicht. Ein Gymnasiast aus Nossen hat im Gespräch mit MDR SACHSEN berichtet, dass er über das Portal LernSax seine Aufgaben zugewiesen bekommt. "Mathe klappt eigentlich ganz gut. Da wissen wir, dass immer montags die Aufgaben kommen und wir dann eine Woche Zeit haben. Bei den anderen Fächern ist es sehr unterschiedlich, wann die kommen. Das können wir nicht so richtig planen", so der Achtklässler. "Aber ich komme trotzdem ganz gut klar." Bildrechte: IMAGO