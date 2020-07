Meißen hofft auf kleine Feste in den Weingütern

Auf dem Markt in Meißen wird es kein Weinfest geben. Gefeiert werden soll bei den Winzern. Bildrechte: Foto Kahle Meißen Aus dem Meißner Rathaus hieß es, "auf Grund der noch bis Ende Oktober geltenden Sicherheits- und Hygienevorschriften durch die Corona-Schutzverordnung kann das Meißner Weinfest 2020 nicht in der gewohnten Form stattfinden. Weder ist es in der Meißner Altstadt – mit ihren zahlreichen Zugängen – möglich eine Einlassbeschränkung mit Aufnahme von Kontaktdaten der Gäste vorzunehmen, noch sind die vorgeschriebenen Sicherheitsabstände einzuhalten". Deshalb sollen kleinere Feste in den Weingütern und Weinbergen stattfinden. Noch steht aber nicht fest, welche Winzer mitmachen und wie deren Aktivitäten genau aussehen. Die Wirtschaftförderung der Stadt will bis Ende Juli ein entsprechendes Programm veröffentlichen.

Um große Menschenansammlungen zu vermeiden, soll das diesjährige Weinfest dezentralisiert und über die ganze Stadt, ja sogar über die Stadtgrenzen hinaus gestreckt werden. Vergleichbar mit dem Tag des offenen Weingutes werden teilnehmende Winzer auf ihren Höfen, in den Vinotheken und Weinkellern oder sogar direkt im Weinberg zu einem Glas Wein, gepaart mit einem kleinen kulturellen Rahmenprogramm einladen. Stadtverwaltung Meißen

Theateraufführungen soll es in Radebeul in diesem Jahr in den Weingütern der Lößnitzberge geben. Bildrechte: MDR/Diana Köhler Auch in Altkötzschenbroda können die bis Ende Oktober geltenden Hygieneregeln für Großveranstaltungen nicht umgesetzt werden. Das Kulturamt Radebeul hat deshalb gemeinsam mit der Rathausspitze ein Ersatzkonzept erarbeitet und will nun lokale Winzer für die Idee gewinnen. Demnach soll das Weinbergsgebiet zwischen Ober- und Niederlößnitz als Veranstaltungsareal dienen.

Die Radebeuler Weinberge sind ein einzigartiges Kleinod in Sachsen. Durch die räumliche Nähe der einzelnen Weingüter, öffentlichen Plätze und Straußwirtschaften haben wir die Möglichkeit, inmitten der eindrucksvollen Landschaft ein ansprechendes, vielfältiges, aber zugleich kleinteiliges Weinfest zu veranstalten. Damit kehrt das Fest zugleich zum Ursprung seiner Tradition – den Winzern, die sich für die reiche Lese bedanken – zurück. Bert Wendsche, Oberbürgermeister von Radebeul

Geplant ist nach Angaben aus dem Kulturamt, das Festgeschehen in Weingüter und Weingärten hinein zu verlagern. In den Höfen sollen auch die Aufführungen des Wandertheaterfestivals stattfinden. Für die Aufführungen in den Höfen soll an allen drei Tagen Eintritt verlangt werden, nicht aber für das gesamte Festareal. Die Stadt übernimmt das Sicherheitskonzept und entlastet damit die teilnehmenden Weingüter.

Ob das traditionelle Winzerstraßenfest in Weinböhla stattfinden kann, darüber will die Gemeinde abschließend Anfang August entscheiden. Das Ordnungsamt teilte auf Anfrage von MDR SACHSEN mit, dass man zunächst auf definitive behördliche Verordnungen warte, die Schwarz auf Weiß vorliegen müssten. Auf mündliche Ankündigen hin könne die Kommune die Verantwortung für ein Fest dieser Größe nicht übernehmen. Gesundheitsministerin Petra Köpping hatte am Dienstag auch Lockerungen für Volksfeste in Aussicht gestellt. Die Verträge mit Winzern und Händlern seien in Weinböhla so gestaltet, dass kurzfristig entschieden werden könne. Ob der Platz vor dem Zentralgasthof in Weinböhla leer bleibt oder ob das Winzerstraßenfest steigen kann, das will die Gemeinde Anfang August entscheiden. Bildrechte: imago images / Hanke

Für Veranstaltungen zu den Tagen des offenen Weinguts sind die Winzer allein verantwortlich. Bildrechte: Tourismusverband Sächsisches Elbland/Sylvio Dittrich Bei den Tagen des offenen Weinguts Ende August sind allein die Weingüter und Winzern für die Einhaltung der Hygieneregeln verantwortlich. Der Tourismusverband Elbland teilte wiederholt mit, dass er nur das Marketing mit Faltblatt und Homepage bündele, aber nicht als Veranstalter auftrete. Um den üblichen Andrang zu den Tagen des offenen Weinguts zu entzerren, hat der Verband den Sommer der offenen Weingüter ausgerufen. Konkret werden dabei im Internet alle regulären Angebote, wie Wanderungen und Weinbergsführungen, der einzelnen Winzer gemeinsam präsentiert. Geschäftsführerin Sindy Vogel erklärte, man hoffe damit, dass Gäste diese Veranstaltungen nutzen und die Weingüter auch außerhalb des eigentlichen Festwochenendes erkunden.