Das Winzerstraßenfest in Weinböhla ist bereits abgesagt gewesen. Nun wagen die Veranstalter aber doch ein Fest für die Weinfreunde - allerdings im Kleinformat. Veranstalter Andreas Weidmann sagte MDR SACHSEN am Mittwoch: "Es wird ein kleines Winzerstraßenfest an drei Standorten geben." Die neuen Corona-Regeln würden dies ermöglichen. Demnach können aber insgesamt nur 1.350 Weinfreunde zeitgelch die abgesperrten Festgelände an der Tenne am Kirchplatz, am Zentralgasthof und im Peterskeller der Winzergenossenschaft besuchen.