Auf Sachsens größtem Wochenmarkt, dem Lingnermarkt in Dresden sind am Gründonnerstag erweiterte Schutzmaßnahmen durchgesetzt worden. Einlass gab es für Besucher nur mit Mund- und Nasenschutz. Schon am Morgen bildeten sich lange Schlangen am Eingang. Teilweise warteten die Kunden bis zu 30 Minutenlang.