Obwohl sie schon so viele Geburtstage gefeiert hat, dieser 101. ist ein ganz besonderer für Margareta Schild aus Radebeul. Auch wenn die Corona-Pandemie zu besonderen Maßnahmen wie dem Mundschutz zwingt, lässt sich die betagte Dame ihren Humor nicht nehmen. Und auch über ihr erstes Interview in ihrem langen Leben freut sie sich.

Das Geburtstagsständchen singt der Seniorenchor des Wohnparks "Lößnitzblick" in Radebeul. In diesem Jahr müssen alle Abstand halten zu ihrer Chorfreundin. Doch die Leiterin des Chores, Monika Wehmann, lässt sich davon nicht beirren. "Margareta ist von Anfang an dabei und singt mit. Sie war nie krank. Und sie hat so einen trockenen Humor und bringt uns ständig zum Lachen. Toll!"