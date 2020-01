Im Prozess um den Unfalltod einer ägyptischen Studentin Ostern 2017 in Cottbus hat am Donnerstag der Sachverständige der Dekra vor dem Cottbuser Amtsgericht ausgesagt. Wie der RBB berichtet, war der Unfallfahrer - ein Student aus Dresden - mit mindestens 50 km/h und damit wesentlich schneller als mit den erlaubten 30 km/h unterwegs. Hätte er sich an die vorgeschriebene Geschwindigkeit gehalten, wäre es möglicherweise nicht zu dem Unfall gekommen. Dann hätte die Studentin bereits die Straße überquert, zitiert der RBB den Gutachter. Selbst wenn es zu einem Zusammenstoß gekommen wäre, hätte dieser bei Tempo 30 keine tödlichen Folgen gehabt.