Das Crowdfunding-Projekt zur Unterstützung der zahlungsunfähigen Sächsischen Dampfschiffahrt ist gescheitert. Bis zum Ende der Sammelaktion in der Nacht zum Freitag kamen nur 23.851 Euro zusammen, wie Mitinitiator Michael Hillman von der Fachgruppe Elbeschifffahrt des Vereins Sächsischer Heimatschutz mitteilte. Das Fundingziel lag bei 100.000 Euro. Mit dem Geld sollte sich der Förderverein "Weiße Flotte Dresden" am Kauf und Erhalt der nach Unternehmensangaben ältesten und größten Raddampferflotte der Welt beteiligen und sie künftig betreiben.

Hillmann sagte MDR SACHSEN, mit einer erfolgreichen Spendenaktion hätte eine größere öffentliche Wahrnehmung für das Anliegen bedeutet und den Druck auf die öffentliche Hand und private Investoren erhöht. Doch auch ohne das finanzielle Ziel zu erreichen, sei mit den Beteiligten eine starke Stimme für den Fortbestand der Flotte in Dresden entstanden. Er verwies in diesem Zusammenhang auch auf die Petition an die sächsische Landeshauptstadt, die Schifffahrt mit den historischen Dampfern auf der Elbe als Kulturgut zu erhalten und dafür staatliche Hilfe einzuwerben. 1.473 Menschen hätten dieses Anliegen mit ihrer Stimme unterstützt.



Die 145 Unterstützer der Crowdfunding-Kampagne verlieren ihr Geld nicht. Der von ihnen bereitgestellte Betrag wird entweder gar nicht erst eingezogen oder zurückgezahlt. Die verschiedenen Schifffahrtsvereinigungen in Dresden werden ihre Bemühungen trotz dieses Rückschlags nicht einstellen, wie Hillmann betonte. Für die kommenden Wochen sein ein Treffen vereinbart worden, um zu beraten welche anderen Möglichkeiten es gibt, die Sächsische Dampfschiffahrt zu unterstützen.