Nach dem tödlichen Messerangriff Anfang Oktober in Dresden will der örtliche Verein Christopher Street Day (CSD) einen Gedenkort für die Opfer des Messerangriffs schaffen. Vorstandssprecher Ronald Zenker sagte am Donnerstag, er vermisse den Aufschrei der Gesellschaft nach dem Angriff auf das offenbar homosexuelle Paar. Der Verein hatte am 1. November am Tatort eine Mahnwache veranstaltet. Über einen Gedenkort sei der CSD mit der Stadtverwaltung im Gespräch. Man erwarte zumindest eine Gedenktafel am Tatort, auch eine künstlerische Umsetzung sei denkbar, so Zenker.