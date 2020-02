Bei Deutschlands größtem Synchron-Eiskunstlauf-Wettbewerb am Wochenende in Dresden haben "Die kleinen Eisteufel" aus Dresden in der Kategorie Pre-Juvenile den ersten Platz belegt. Zweiter wurden ihre Vereinskolleginnen "Saxony Ice Pearl" in der Klasse Non ISU Novice. Die Chemnitzer "Skating Graces Novice" wurden in der Kategorie Advanced Novice ISU Fünfte. In der Klasse Senior ISU gewannen die Chemnitzer "Skating Graces". Mehr als 1.000 Sportler aus zwölf Ländern waren zum zweiten "Cup of Dresden" in die Elbestadt gekommen.