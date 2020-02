Mit schwerem Gerät befreite die Berufsfeuerwehr Dresden am Montagnachmittag einen Dackel aus einem Fuchsbau. Der Dresdner Falk Leuschner war mit seinem Dackel Bruno an der Elbe unterwegs, als der Hund plötzlich davonrannte und in einem Erdloch verschwand, aus dem er nicht mehr allein herausfand.