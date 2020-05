Dresdens Oberbürgermeister Dirk Hilbert hat vorgeschlagen, die Sächsische Dampfschiffahrt in den Verkehrsverbund Oberelbe (VVO) einzugliedern. Wie Hilbert mitteilte, gehört auch die Sächsische Dampfeisenbahngesellschaft mit ihren historischen Strecken mehrheitlich schon zum VVO. Den Betrieb finanziere der Freistaat. Ein ähnliches Modell sei auch für die Dampfschiffahrt denkbar, so Hilbert.

Ich appelliere an alle Beteiligten, jetzt schnell über diesen Weg in vertiefte Gespräche einzutreten, damit die Zukunft für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gestaltet werden kann.

Die Geschäftsführung der Sächsischen Dampfschiffahrt sucht Möglichkeiten, um die finanzielle Lücke zu füllen und die Flotte samt der rund 120 Arbeitsplätze zu erhalten. Sie hatte am Donnerstag an den Freistaat appelliert, sich aktiv an einer langfristigen Lösung zu beteiligen. Parallel wird eine Sanierung in Eigenverwaltung vorbereitet.