Ein besseres Erscheinungsbild und eine schnellere Erreichbarkeit der Bahnsteige, wünschen sich die Verantwortlichen der Deutschen Bahn und des Verkehrsverbandes Oberelbe. Rund 34,5 Millionen Euro sollen in den nächsten sechs Jahren unter anderem in neue Beleuchtung, Sitze oder Anzeigentafeln investiert werden. Der Fokus liege jedoch auf der Schaffung von barrierefreien Zugängen, erklärte VVO-Geschäftsführer Burkhard Ehlen: "Wir sorgen dafür, dass in Zukunft 98 Prozent der Fahrgäste barrierefrei ein- und aussteigen können."

Vor allem der ländliche Raum soll von der Modernisierungsoffensive des Verkehrsverbundes Oberelbe profitieren. Bildrechte: VVO/Martin Schmidt

Bei 25 Haltestellen hat der Verkehrsverbund Oberelbe bereits geprüft, ob eine Förderung seitens des Bundes oder Landes möglich ist. Diese Bestätigung ist Teil der sogenannten Rahmen- und Planungsvereinbarung, die am Donnerstag in Dresden unterzeichnet wurde. Durch die Bündelung der Projekte soll das Antragsverfahren verkürzt werden. Statt jedes einzelne Projekt zu beantragen, können alle 25 Vorhaben gleichzeitig bewilligt werden. Zunächst müsse jedoch ein konkreter Kostenplan aufgestellt werden. In einem zweiten Schritt sollen zusätzlich sechs Stationen entlang der Strecke Dresden-Königsbrück in die Vereinbarung aufgenommen werden.