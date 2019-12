Die Dresdner Eislöwen gehen mit einem Auswärtssieg in die Vorbereitungen auf das Hockey Open Air. Die Lausitzer Füchse unterlagen hingegen zum dritten Mal bei Aufsteiger Landshut.



Das Hockey Open Air findet am Sonnabend im Rudolf-Harbig-Stadion in Dresden statt. 16 Uhr treten die Dresdner Eislöwen gegen die Lausitzer Füchse an, 19:30 Uhr sind der HC Verva Litvínov und Sparta Prag zu erleben. Vom 5. bis 11. Januar ist die Eisfläche im Stadion für alle geöffnet.