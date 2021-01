In der zweiten Deutschen Eishockeyliga haben die Dresdner Eislöwen ein spannendes Sachsenderby gegen die Lausitzer Füchse für sich entschieden. Nachdem es in der regulären Spielzeit keine Tore gab, kassierten die Gäste aus Weißwasser erst in der Verlängerung den spielentscheidenden Treffer zu 0:1 und konnten damit zumindest einen Punkt aus Dresden entführen.