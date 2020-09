Um ihrem Ärger gegen die sogenannte Mutterkuhprämie Luft zu machen, wollen Landwirte der Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwitschaft (AbL) am heutigen Dienstag mit einer Kuh mitten in die Stadt vor die Staatkanzlei in Dresden ziehen. Organisator Clemens Risse sagte MDR SACHSEN: "Wir werden Vertretern des Landwirtschaftsministeriums einen Forderungskatalog übergeben, damit bei künftigen Förderprogrammen auch kleine Betriebe berücksichtigt werden." Eine Staatssekretärin und ein Abteilungsleiter aus dem Ministerium wollen am Mittag zu den Bauern sprechen.

Bio-Bauer Clemens Risse aus Gröbern bei Meißen hat die Demo organisiert. Er züchtet unter anderem Rinder, hat aber nicht genug Mutterkühe für eine Förderung. Bildrechte: MDR/L. Müller

Prämie erst ab 28 Tieren

Die im Frühjahr beschlossene Mutterkuhprämie wird nur an Landwirte ausgezahlt, die mindestens 28 Mutterkühe im Stall stehen haben. Die AbL-Vertreter fordern eine solche Prämie ab der zweiten Kuh. Ferner sollen nicht nur Mutterkühe, die im Winter im Stall stehen, sondern alle Milchkühe und insbesondere die in Weidehaltung gefördert werden.

Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft (AbL) Die Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Ladnwirtschaft ist ein Zusammensschluss von Landwirten, die sich für traditionelle Familienbetriebe stark machen und damit auch das Sozialleben in den Dörfern erhalten wollen. Nachhaltige Landwirtschaft mit einem Augenmerk auf Natur- und Klimaschutz sowie dem Erhalt er Artenvielfalt ist ihnen wichtig. Ein weiteres Anliegen ist die Kultivierung alter Sorten und die Zucht alter Nutztierrassen. Die Mitglieder der AbL können biologisch oder konventionell wirtschaften. Die AbL ist auch offen für Verbrauchen und Umweltschützer, die Interesse an der Landwirtschaft haben. Von den großen Bauernverbänden fühlen sich die AbL-Landwirte trotz branchenbedingter Schnittmengennur ungenügend vertreten.

Die AbL schlägt zudem eine sogenannte Gemeinwohlprämie als Alternative vor, mit der nach einem Punktesystem Projekte der ökologischen, umwelt- und klimaschonenden Landwirtschaft gefördert werden könnten. Eine solche Förderung käme, so das Argument, allen Bauern vom Kleinbetrieb bis zu großen Agrargenossenschaft zugute.

Das vom Grünen-Politiker Wolfram Günther geführte sächsische Landwirtschaftsministerium signalisierte vorab Verständnis für die Forderungen der Bauern, verteidigte zugleich die aktuelle Mutterkuhprämie. Die Mittel aus der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes" (GAK) seien vom Freistaat in Höhe von 1,4 Millionen Euro sehr kurzfristig zur Verfügung gestellt worden, so ein Ministeriumssprecher.

Der Freistaat hat sich unter Berücksichtigung bereits bestehender Fördermöglichkeiten für die Tierhaltung, dem Umfang der zur Verfügung stehenden Mittel, dem noch in diesem Jahr zu bewerkstelligenden Verwaltungsverfahren und dem Umfang des Verwaltungsvollzugs für die Unterstützung von Tierwohlmaßnahmen in der Mutterkuhhaltung entschieden. Sächsisches Landwirtschaftsministerium

Kühe gehören aus Sicht er AbL-Bauern auf die Weide - möglichst ganzjährig, wenn es die Witterung erlaubt. Bildrechte: imago/CHROMORANGE Die Prämie ist an Auflagen zum Tierwohl, wie ein Mindestplatz pro Rind und wöchentlich frische Einstreu gebunden. Stichprobenartig sollen die Betriebe kontrolliert werden. 216 Unternehmen in Sachsen haben den Angaben zufolge die Mutterkuhprämie beantragt. Man rechne damit, dass 1,2 Millionen Euro ausgezahlt werden. Eine Neuauflage ist in den kommenden Jahren geplant, der GAK-Rahmenplan des Bundes läuft Ende 2023 aus.



Der Ministerumssprecher betonte: "Die Weidehaltung ist im Freistaat ausdrücklich erwünscht. Ziel dieser Richtlinie (der Mutterkuhprämie, Anm. der Redaktion) ist es jedoch, die Bedingungen der Stallhaltung der Mutterkühe in den Wintermonaten zu verbessern." Der AbL-Vorschlag einer Gemeinwohlprämie werde geprüft und wurde von Sachsen in der Agrarministerkonferenz des Bundes angemeldet - Ausgang offen.

Der Sächsische Landesbauernverband (SLB) kann die Kritik der Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft nur teilweise teilen. Der SLB begrüße das Förderangebot von 71 Euro je Mutterkuh, bemängele aber zugleich die Mindestantragsumme von 2.000 Euro, was einem Bestand von mehr als 28 Kühen entspricht, so die Referentin Tierische Erzeugerin, Juliane Streubel. "Wir als Sächsischer Landesbauernverband haben uns seit jeher gegen jegliche Förderunter- wie auch Förderobergrenzen ausgesprochen." Das habe das Landwirtschaftsministerium jedoch mit Verweis auf einen unverhältnismäßigen Verwaltungsaufwand abgelehnt. Der Bauernverband sieht sich nicht nur kleinen Familienbetrieben verpflichtet, sondern leistet ebenso Lobbyarbeit für die Agrarindustrie.

Mutterkühe beweiden in weiten Teilen Sachsens oft schwer zugängliche und anderweitig kaum nutzbare Grünlandflächen. Damit tragen die Tierhalter in hohem Maße zum Erhalt der sächsischen Kulturlandschaft und dem Gemeinwohl bei. Sächsischer Landesbauernverband

Weiterhin kritisiert der Bauernverband, dass nur Landwirte gefördert werden, die ihren Mutterkühen eine Stallfläche von sechs Quadratmetern je Tier anbieten. Das sei um mindestens einen halben Quadratmeter zu hoch angesetzt, hieß es. Die AbL argumentiert dagegen und verweist auf EU-Tierwohlrichtlinien in der Bio-Landwirtschaft, die für Rinder im Stall eine Fläche von knapp neun Quadratmetern für angemessen hält.

Etwa 40.000 Mutterkühe in Sachsen

In Sachsen werden nach Angaben des Landesbauernverbandes circa 40.000 Mutterkühe in rund 3.800 Rinderbeständen gehalten. Die Zahl der Mutterkühe in Sachsen schwankt in den vergangenen Jahren anhängig von der Wirtschaftlichkeit sowie der Flächen- und Futterverfügbarkeit um etwa 2.000 Tiere. Berücksichtigt sind hierbei für Weidehaltung geeignete klassische Mastrassen, nicht jedoch Milchkühe.

