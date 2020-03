Landwirte aus Sachsen wollen am Donnerstag mit Hunderten Traktoren in Dresden demonstrieren. Ihr Protest richtet sich gegen neue Vorschriften zum Düngen. Wie die Stadtverwaltung mitteilte, sind wegen der Demo zwischen 7 und 16 Uhr mehrere Straßen gesperrt beziehungsweise durch Landmaschinen blockiert:

Vor dem Landtag planen die Landwirte am Mittag eine Kundgebung. Dort tagt am Vormittag der Agrarausschuss des Parlaments. Landwirt Marc Bernhardt vom Verein "Land schafft Verbindung" in Sachsen sagte, hier würden grundlegende Weichen zur Entscheidung über die Novellierung der Düngeverordnung gestellt.