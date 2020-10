Etwa 500 Leute haben nach Veranstalterangaben am Sonnabend im Dresdner Hechtviertel gegen steigende Mieten und Luxussanierungen demonstriert. Sie kritisierten die Verdrängung Ärmerer und forderten einen Milieuschutz für bestimmte Stadtviertel. Die Kundgebung unter dem Motto "Gleiches Hecht für alle!" fand vor der Rudolf-Leonhard-Straße 1 statt. Aus gutem Grund, wie Stefan Kalkowski vom Aktionsbündnis "Mietenwahnsinn stoppen" erklärte. So seien die Mieter der unsanierten "RuLe1" seit Jahren mit befristeten Mietverträgen abgespeist worden. "Die Leute haben es geschluckt, aus Angst, die Wohnung zu verlieren", so Kalkowski.

Mit dem Protest am Sonnabend sollte auf die Probleme der Wohnsituation im Hecht aufmerksam gemacht werden. Das Szenario wiederhole sich: "Entweder wird top durchsaniert und an ein anderes Klientel verkauft oder es wird gar nichts gemacht", sagt Kalkowski. Das Aktionsbündnis fordert deshalb für das Stadtviertel einen Milieuschutz, in dem beispielsweise die Stadtverwaltung für das Hechtviertel nur bestimmte Modernisierungsmaßnahmen erlaubt.

Am Rande der Kundgebung hatten Unbekannte Transparente an ein leer stehendes Gebäude an der Lößnitzstraße gehängt. Außerdem befestigten Leute Transparente an einer Hausfassade in der Schanzenstraße und riefen zur Besetzung des Gebäudes auf. Nach Angaben des Dresdner Polizeisprechers Marko Laske halten sich am Abend etwa 50 Menschen vor dem leer stehenden Haus in der Schanzenstraße auf. Die Lage sei ruhig. Die Polizei ist vor Ort.