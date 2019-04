1.000 Menschen demonstrieren in Dresden gegen neues Polizeigesetz

In Dresden sind am Montag rund 1.000 Menschen gegen die geplante Novelle des sächsischen Polizeigesetzes auf die Straße gegangen. Die Veranstalter hatten mit bis zu 4.000 Teilnehmern gerechnet. Die Polizei machte keine Angaben zu Teilnehmerzahlen. Aufgerufen hatte ein Aktionsbündnis von rund 40 Initiativen, Vereinen und Parteien, darunter die sächsische Linke, die Jusos und die Grünen. Das Gesetz soll am Mittwoch im Landtag verabschiedet werden.

In den Augen einiger Demonstranten "mutiert" die Polizei zum Monster. Bildrechte: xcitePRESS

Die Organisatoren kritisierten die erweiterten Befugnisse für die Polizei, wie Überwachungs- und Abhörmaßnahmen, als Eingriff in die Bürgerrechte. Mit verschiedenen Sprüchen auf Plakaten und Bannern brachten die Demonstranten ihren Unmut über das neue Gesetz zum Ausdruck.



Bereits in der Nacht zum Montag wurde am Blauen Wunder in Dresden ein großes Banner angebracht, dass auf die Aktion hinwies. Zudem gab es in den vergangenen Monaten schon mehrere Demonstrationen gegen das neue Polizeigesetz.