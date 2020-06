In Dresden haben am Sonntag hunderte Motorradfahrer gegen Pläne eines Sonntagsfahrverbotes für Motorräder demonstriert. Nach Angaben der Veranstalter haben sich mehr als 500 Biker mit ihren Maschinen an dem Protest beteiligt. Sie forderten freie Fahrt mit ihren Gefährten an allen Tagen der Woche. Plänen der Länder zur Reduzierung von Motorradlärm erteilten sie eine Absage.

Nach Angaben der Polizeidirektion Dresden starteten die Biker ihren Protest in Nossen und fuhren in einem Korso über die B173 in Richtung Landeshauptstadt. Dort machten sie am Landtag halt, ehe sie über das Terassenufer zur Abschlusskundgebung auf den Neumarkt vor der Frauenkirche fuhren. Den anfänglich rund 200 Motorrädern schlossen sich im Verlauf immer mehr Fahrer an.