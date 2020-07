Mehrere hundert Menschen haben am Sonntag in Dresden gegen Rassismus, Diskriminierung und Polizeigewalt demonstriert. Unter dem Motto "Black Lives Matter - Nein zu Rassismus" zogen sie am Nachmittag mit mehreren Zwischenkundgebungen von der Frauenkirche über die Elbe bis zum Alaunpark.

