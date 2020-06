Anhänger verschiedener Initiativen haben am Montag in Dresden gegen Pegida demonstriert. Unter anderem hatten die Netzwerke "Leipzig nimmt Platz" und "Chemnitz nazifrei" aufgerufen, nach Dresden zu kommen. Ein Polizeisprecher schätzte die Zahl der Teilnehmer auf mindestens 1.000 Menschen.

Die Demonstranten versammelten sich unter dem Motto "Jetzt erst Recht, Rassisten*innen entgegen treten" am Wiener Platz, zogen in Richtung Altmarkt und schlossen sich dort der Versammlung "Nationalismus raus aus den Köpfen" an.