Polizei und Bundespolizei waren am Sonntag mit 321 Beamten zur Absicherung an vier verschiedenen Veranstaltungsorten im Einsatz. Am Sonntagnachmittag war die Lage friedlich und störungsfrei, sagte ein Polizeisprecher MDR SACHSEN. Die Polizisten achteten demnach auch darauf, dass die Versammlungsteilnehmer die strengen Hygienevorschriften beachteten. Verstöße dagegen seien nicht festgestellt worden, hieß es auf Nachfrage.