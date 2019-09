Ja, es kommt mir plötzlich in den Kopf und lässt mich nicht mehr los. Der Gedanke daran, mein Leben zu beenden, ist schrecklich. In dunklen Minuten bedrängt er mich regelrecht, doch manchmal ist er auch ein Rettungsanker, um mich meiner Hoffnungslosigkeit zu entziehen.

In den letzten 16 Jahren habe ich bestimmt zehn verschiedene Diagnosen bekommen. Im Moment nennt sich das widerkehrende Depression und Dysthymie. Die Dysthymie ist eine chronische leichte Depression, die ich schon seit meiner Jugend kenne. Das ist schon sehr belastend, wenn immer so ein Grundzweifeln, eine Grundtraurigkeit mitläuft.

Alle sagen, das wird jetzt besser mit der Stigmatisierung von Depressionen. Doch ich erlebe das nicht so. Man stößt noch oft auf Unverständnis. Viele nehmen es nicht ernst, sind ohnmächtig, wollen trösten mit den Worten ‚einen schlechten Tag hat jeder‘ oder erklären ‚reiß Dich zusammen‘. Das nervt mich kolossal. Ich reiße mich seit langer Zeit zusammen. Darum geht es nicht. Ich möchte sensibilisieren, was es heißt, depressiv zu sein. Es tut so gut, wenn jemand nachfragt, sich interessiert, in den Arm nimmt - oder auch einfach nur da ist. Die Leute immer vergessen: Es ist eine potenziell tödliche Erkrankung.