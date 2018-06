Dresden ist seit Montag Gastgeber des 23. Deutschen Präventionstages. Die weltweit größte Veranstaltung auf dem Gebiet der Kriminalitätsvorbeugung widmet sich in diesem Jahr dem Themenschwerpunkt "Gewalt und Radikalität". Mehr als 3.000 Experten aus etwa 50 Ländern wollen bis Dienstag über die Zukunft der Gewaltprävention debattieren.

Auch wenn die Gewaltkriminalität in den letzten Jahren bundesweit zurückgegangen ist, dürfe Präventionsarbeit nicht nachlassen, sagt Dirk Baier vom Deutschen Präventionstag MDR SACHSEN. Denn im Bereich Extremismus und Demokratiefeindlichkeit gebe es Zunahmen zu beobachten. "Die Bevölkerung distanziert sich immer mehr von Politik und von der Demokratie", so der Wissenschaftler. Aus diesem Grund müsse das Vertrauen in die Demokratie wieder gestärkt werden. Um dieser Aufgabe gerecht zu werden, brauche es nicht nur Geld, sondern das Engagement der gesamten Gesellschaft.