Der kleine Joshua ist ein Sonnenschein: fröhlich, aufgeweckt, interessiert sich wie viele kleine Jungs für Autos und Bauklötze. Im September vergangenen Jahres erblickte er das Licht der Welt. Zu seinem Glück in der Uniklinik Dresden, denn dort wird ein Frühscreening für Diabetes-Typ-1 angeboten. Mittlerweile kann diese Untersuchung an 28 Kliniken in Sachsen durchgeführt werden. Kinder können aber nicht nur im Krankenhaus getestet werden, sondern auch beim Kinderarzt.

Nach drei bis vier Wochen erhielt Joshuas Mutter die Nachricht, dass bei ihrem Sohn die genetische Veranlagung für die tückische Zuckerkrankheit gefunden wurde:

Man macht sich ja vorher überhaupt keine Gedanken. Wir mussten uns erst einmal belesen, was das überhaupt bedeutet und was da jetzt auf uns zukommt. Melanie Kretschmar Joshuas Mutter

Die Ärzte boten der Familie an, an der "Point"-Studie teilzunehmen. "Wir sind nach Dresden gefahren und haben uns angehört, was bei dieser Studie passiert. Und wir haben uns dafür entschieden", berichtet Melanie Kretschmar.

Was ist "Point"?

Bei der regelmäßigen Blutabnahme muss der kleine Joshua tapfer sein. Bildrechte: MDR/Isabelle Fabian Die "Point"-Studie (Primary Oral Insulin Trial) ist eine europaweite Studie. Die teilnehmenden Kinder haben ein 25-fach erhöhtes Risiko an Diabetes-Typ-1 zu erkranken. Wichtig: Die Veranlagung muss da sein, die Krankheit darf aber noch nicht ausgebrochen sein. Die Betroffenen bekommen vom ersten Brei bis zum dritten Geburtstag täglich einmal Insulin mit dem Essen verabreicht.



Derzeit werden 78 Kinder im Studienzentrum in Dresden betreut. Für die Familien bedeutet das einen großen Aufwand, erzählt Studienärztin Sophie Heinke. Alle zwei Monate steht eine Untersuchung im Studienzentrum an. Dabei wird unter anderem Blut abgenommen - jeweils 30, 60 und 120 Minuten nach der Insulingabe. Mit dem dritten Geburtstag bekommen die Probanden kein Insulin mehr, werden aber weiter engmaschig kontrolliert. Trotz des Aufwands nehmen ungefähr 30 Prozent der Familien, deren Kinder die Veranlagung in sich tragen, an der "Point"-Studie teil. Für die Dresdner Forscher ein großer Erfolg: "Je mehr Studienteilnehmer wir haben, desto aussagekräftiger sind unsere Ergebnisse."