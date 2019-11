Dann mussten wir alles neu lernen übers Essen, über die Verdauung, wie der Körper funktioniert, was Blutzuckerwerte bedeuten und wie man richtig spritzt. Das fand alles stationär in der Klinik statt, wo auch wir Eltern geschult wurden. Mein Sohn hat sich von Anfang selbst gespritzt. Wir müssen Tagebuch führen und alles eintragen: Blutzuckerwerte, Essensmengen, Kohlenhydrat-Einheiten. Jedes Essen ist mit Vorbereitungen verbunden. Eine Diät muss unser Sohn nicht machen. Aber mir graut schon ein bisschen vor der Adventszeit, wenn so viele Leckereien locken.

Mein Sohn muss vor dem Essen genau wissen, was er essen will und wie viel ungefähr. Manchmal hat er dann schon gar keine Lust mehr aufs Essen. Vor jeder Mahlzeit muss der Blutwert getestet werden mit einem Piks, dann sind die Werte einzutragen und die Speisen abzumessen. Es dauert oft, bis die ganze Familie essen kann. Die Kleinste ist zwei Jahre alt und wird dann schon mal ungeduldig. In der Schule hilft ein Pflegedienst beim Ausrechnen vor dem Mittagessen. Der große Bruder (15) hilft Konstantin in den Ferien bei den Essensvorbereitungen.



Morgens und abends bekommt Konstantin zusätzlich eine Langzeitinsulinspritze ins Bein als Basis für den Tag und die Nacht. Tagesausflüge müssen wir Eltern viel intensiver planen als früher und immer alle Medikamente mitnehmen. Wichtig ist auch, genügend Traubenzucker bereit zu haben. Den dürfen die Geschwister aber nicht wegfuttern (lacht).