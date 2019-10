In einem Autohaus in Meißen haben Unbekannte die Rußpartikelfilter von sechs Transportern gestohlen. Die Geschäftsführung des Autohauses bezifferte den Schaden am Mittwochabend mit 18.000 Euro. Hinzu kämen die Arbeitsstunden für die Reparatur.



Aufgefallen war der Diebstahl demnach zufällig durch Schrauben, die auf dem Boden lagen. Die Partikelfilter sind unter dem Fahrzeug verbaut. Die Rußpartikelfilter seien offenbar von Profis fachmännisch in der Nacht ausgebaut worden, schätzt die Geschäftsführung des Autohauses ein. Damit dies nicht mehr passiert, habe man den Wachschutz verstärkt. Die Polizei ermittelt.