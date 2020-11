Am Dienstag können Dirk Syndram, Direktor des Grünen Gewölbes, und Marion Ackermann, Generaldirektorin der Staatlichen Kunstsammlungen, den Schaden erstmals in Augenschein nehmen. In einer Pressekonferenz teilen sie mit, dass weniger Stücke gestohlen wurden als zunächst angenommen. Dennoch ist der Verlust immens. Bildrechte: dpa