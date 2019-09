Ein Pflegeheim in Dresden-Gorbitz ist von einem bewaffneten Dieb heimgesucht worden. Wie die Polizei mitteilte, stahl er zunächst acht Euro aus dem Zimmer einer Seniorin, während die Frau schlief. Die Bewohnerin wachte auf, bemerkte den Täter und rief das Personal. Der Mann flüchtete daraufhin in den Keller der Einrichtung, wo er versuchte, seine Diebestour in den Umkleiden der Angestellten fortzusetzen.