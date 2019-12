Symbolfoto. Bildrechte: MDR/Daniela Dufft

Unbekannte haben in der Nacht zum Nikolaustag in Dresden 77 Weihnachtsbäumchen gestohlen. Die Polizei Dresden beziffert den Schaden auf rund 2.300 Euro. Der Weihnachtsbaumverkäufer Ullrich Kleinstäuber hat sich schon daran gewöhnt, dass ihm im Dezember immer wieder mal Bäume von seinen Verkaufsständen gestohlen werden, sagt er. Aber: So viele Blaufichten, Fichten, Nordmanntannen seien ihm noch nie weggekommen. "Das ist der dritte Diebstahl - aber mit so einer großen Anzahl von Bäumen noch nie."

Die Polizei ruft mich sogar an, wenn einer nachts mit einem Weihnachtsbaum herumläuft. Ullrich Kleinstäuber Weihnachtsbaumverkäufer

Mitbewerber die Täter?

Kleinstäuber vermutet, dass ein Konkurrent dahinter steckt, der die hohen Einkaufspreise nicht bezahlen will. Die Polizei verweist auf Überwachungskameras in der Nähe der Einbruchstelle. Die Aufzeichnungen zeigen einen hellen Transporter, der mehrfach um Mitternacht am Stand in der Radeberger Vorstadt vorbeigefahren sei, sagte ein Polizeisprecher MDR SACHSEN.

Erkennen kann man Kleinstäubers Weihnachtsbäume an einer speziellen Bohrung an der Unterseite des Baumes: Er bohrt Löcher in die Unterseite des Stammes, die das Aufstellen auf dem Ständer erleichtern sollen. Nun erhofft sich Kleinstäuber Hinweise von Kunden, die einen sogenannten "Easy-Fix-Baum" nicht bei ihm gekauft haben, um den Dieb zu identifizieren.

Quelle: MDR/kk