Der Wirtschaftswissenschaftler Joachim Ragnitz vom Dresdner ifo-Institut hält die Grundrente nicht für geeignet, um Altersarmut zu bekämpfen. "Diese Grundrente ist eine Mogelpackung", sagte Ragnitz zum Rentenvorschlag der SPD am Dienstag. Nur eine kleine Gruppe von Menschen würden damit besser gestellt, die in der Erwerbsphase ihres Lebens wenig verdient hätten, aber anderweitig abgesichert seien, beispielsweise durch Vermögen oder Ehepartner. Die aufgestockte Rente übersteige in vielen Fällen nicht die vom Sozialamt festgelegte Grundsicherung im Alter von 808 Euro monatlich, erklärte der Wirtschaftsforscher.