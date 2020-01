Wie ein großer weißer Fluss schlängelt sich die Piste aus Kunstschnee parallel zur Elbe entlang. Am Mittwoch und Donnerstag wurden 4.000 Kubikmeter Schnee verteilt. Bildrechte: MDR/Tino Plunert

Der MDR SACHSEN-Bericht über die Vorbereitungen zum Ski-Weltcup am Elbufer Dresden hat viele Nutzer bewegt. Die Meinungen in Kommentaren der sozialen Netzwerke schwanken zwischen Entsetzen über den Aufwand und Beifall für die Veranstaltung. Ein Überblick:

MDR-SACHSEN-Nutzerin Anita L. schrieb: "Dresden hat andere Möglichkeiten, sich zu präsentieren. Eine solche Umweltsünde muss doch wirklich nicht sein. Das erinnert mich stark an einen der berühmten Schildbürgerstreiche."

User "André Anders" twitterte: "Was für ein Schwachsinn! Wie wäre es wenn man dort einen Ski-Weltcup austrägt, wo der Schnee nicht mit zig LKW hin transportiert werden muss?"

Twitter-Nutzer "Micha" hat einen Gegenvorschlag parat: "ökologischer Wahnsinn.... macht das mit Rollen und fertig."

Anders sieht das der oder die Online-Nutzer/in "Monazit": Ich muss zugeben, dass meine erste Reaktion vor ein paar Jahren auf diese City-Langlaufrennen auch sehr ungläubig bis schockiert war. Die ganze Veranstaltung schien mir eine riesige Umweltsünde und verbranntes Geld. Mittlerweile finde ich die Veranstaltung in der Relation gar nicht so schlecht. Ohne Kunstschnee geht es auch in Oberhof nicht mehr. Noch dazu muss eine riesige Infrastruktur aufgebaut werden, die die meiste Zeit des Jahres nur brachliegt. Alle Besucher, Sportler, der ganze Tour-Zirkus müssen sich mit dem Auto durch den Thüringer Wald wälzen."

Man könne den Citylauf zwar nicht mit Weltcups in Oberhof gleichsetzen, aber es sei schon "allein unter Umweltaspekten besser, wenn der Sport zu den Menschen kommt, als wenn die Menschen hunderte Kilometer per Auto zur Sportstätte reisen. Dresden hat die Hotelkapazitäten. Und die Wettkampfstätten sind übergangsweise und werden so auf- und abgebaut, wie sie gebraucht werden."

Ein Großteil der Loipe befindet sich auf dem Elberadweg, das Auftragen des Schnees auf Rasenflächen verursacht keine Schäden am Grün. Veranstalter des FIS Skiweltcups

Mit kurzen Wegen für Besucher und Sportler und anderen Ökoaspekten werben auch die Veranstalter auf ihrer Homepage. "Der größte Teil des CO2-Fußabdrucks entsteht bei Wintersport-Veranstaltungen durch die An- und Abreise der Besucher. Bei Weltcups in Gebirgsregionen können das pro Tag schnell mehrere Tausend Fahrzeuge sein. Durch die perfekte Lage in der Innenstadt können beim FIS Skiweltcup Dresden alle Besucher mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen, mit Fernzug und S-Bahn, Straßenbahn oder per Fahrrad und zu Fuß." Außerdem müssten keine Flächen in Dresden versiegelt werden.

Ein 20-köpfiges Team des Universitäts-Cemtrums für Orthopädie und Unfallchirurgie (OUC) und des Universitätsklinikums Carl Gustav Carus betreut am Wochenende die Athleten. Neben dem Skiweltcup wird dieses Jahr erstmals auch ein Weltcuprennen für Menschen mit Behinderungen ausgerichtet. Der "Altenberg & Dresden 2020 World Para Nordic Skiing World Cup" findet an der Elbe und im Osterzgebirge statt. 100 Athletinnen und Athleten haben sich dafür angemeldet. Oberarzt Prof. Alexander Disch leitet den Einsatz an den Rennstrecken und wird laut Uniklinikum von einem professionellen Rettungsdienst unterstützt.

Wir sind davon überzeugt, dass Spitzensportler - mit oder ohne Handicap - die vor Dresdens einmaliger Silhouette um Punkte und Siege kämpfen, eine wichtige Botschaft in die Welt senden. Sie steht für die Stärken der Stadt, wie sie die Mehrheit der Einwohner lebt: innovativ, Sport begeistert und weltoffen. Klaus-Dieter Schaser Ärztlicher Direktor der Orthopädie und Unfallchirurgie