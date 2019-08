Der Kunststoffhersteller Ditter Plastic im Coswiger Ortsteil Neusörnewitz wird Ende November geschlossen. Wie die Firmenleitung mitteilte, soll die Produktion nach Baden-Württemberg verlagert werden. Bei Ditter Plastic in Neusörnewitz haben bislang 130 Mitarbeiter Kunststoffteile hauptsächlich für die Autoindustrie hergestellt.

Coswigs Oberbürgermeister Frank Neupold bedauert die Schließung des Autoteilezulieferers. So etwas gehe an einer Stadt nicht spurlos vorbei. Man habe natürlich auch Ängste, dass das Zeichen einer beginnenden Rezession sind, so Neupold. Er hofft, dass für die Mitarbeiter schnellstmöglich eine Lösung gefunden wird. Unterdessen hat das Arbeitsamt Riesa Kontakt mit Beschäftigten aufgenommen.