Das 48. Internationale Dixieland Festival hat in diesem Jahr 350.000 Gäste nach Dresden gelockt. Das teilten die Organisatoren nach der großen Abschlussparade am Sonntag mit – die in diesem Jahr gar nicht den Abschluss bildet. Denn weil das Wetter so schön, die Stimmung so gut und der Pfingstmontag ein Feiertag ist, gibt es einen Tag länger Dixiland-Musik auf Dresdens Straßen. So werden auf zwei Bühnen der Jazz-Meile in der Innenstadt noch einmal Musiker aus Deutschland und Tschechien feinste Dixieland-Klänge präsentieren.

Dresden hat jetzt eine "Dixieland-Hymne"

Für die Moscow Ragtime Band ist das Festival zu Ende. Andere Musiker präsentieren am Montag eine Zugabe. Bildrechte: Hendrik Meyer Der Höhepunkt war und bleibt aber die traditionelle Straßenparade der Jazzer durch die Dresdner Altstadt, bei der Tausende Menschen am Straßenrand den Bands zujubelten und mitswingten. Zuvor hatte es bei der Open-Air-Gala im Großen Garten eine Premiere gegeben: Mehr als 1.000 Fans stimmten die neue Dresdner "Dixieland-Hymne" an. Eine Zeile aus dem Text: "Jazz aus anderen Ländern kann die Welt verändern."

Kontinuität und Veränderung

Die Blue Wonder Jazzband aus Dresden gehört zu den Urgesteinen des Dixieland Festivals. Bildrechte: Hendrik Meyer 40 Jahre lang nichts verändert hat sich bei der "Blue Wonder Jazzband", zumindest bei der Besetzung, in der sie am Festival teilnimmt. Dafür erhielten die Dresdner einen Sonderpreis. Damit sind sie eine Ausnahme. Gestandene Bands würden sich zunehmend mit jungen Musikern auffrischen, vor allem in Spanien, Portugal und auch in Russland, hat Festivalchef Joachim Schlese beobachtet. Mitunter gebe es mehrere Generationen in einer Formation. Als Beispiel nannte er die J.J. Brassband aus Prag. Bandleader Jiri Masacek hatte seine Tochter Eliska und Sohn Martin dabei. Und bei den Zuschauern zieht sich das Festival den Nachwuchs selbst heran – mit dem erfolgreichen Programm "Dixieland-ABC für Kinder". Ein Blick auf die Zuschauer bei der Auftaktveranstaltung zeigte: Das Dixieland Festival ist für viele ein Familien-Event.

Viele Bands wollen nach Dresden

Drei Generationen auf der Bühne: die J.J. Brassband aus Prag. Bildrechte: Hendrik Meyer Und die Organisatoren arbeiten unermüdlich an weiteren Programmangeboten, suchen nach neuen Formaten und Spielstätten. So soll es im kommenden Jahr auch Dixieland in der Dresdner Ballsport-Arena geben. Genügend Bands für so viel Programm zu finden, ist nach den Worten von Joachim Schlese kein Problem: "Wir haben so viele Bewerbungen, dass wir die nächsten zehn Jahre bestücken können." In diesem Jahr waren mehr als 30 Bands aus zehn Ländern zu Gast. 360 Musiker gaben 56 Konzerte auf 45 Bühnen und spielten dabei rund 220 Stunden Dixieland. Etwa die Hälfte der Veranstaltungen konnten die Besucher kostenlos auf Straßen und Plätzen in der Dresdner Innenstadt erleben.

