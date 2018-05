Mit einem Familienkonzert im Zoologischen Garten Dresden hat am Sonntag die 48. Auflage des Internationalen Dixieland-Festivals begonnen. Die Veranstalter meldeten schon am Vormittag einen großen Andrang bei den Auftritten von Bands wie Sunshine Brass, Saspower Dixieland Stompers, Small B's Jazzband, Luxor Dance Company und der J. J. Brass Band aus Tschechien. Für Kinder gab es Ausschnitte aus der Mitmachrevue "Dixieland-ABC". 9.000 Besucher kamen zur Auftaktveranstaltung.

Maskottchen "Dixie" und die Dixie-Zwillinge sorgten im Zoo für gute Stimmung. Bildrechte: MDR SACHSENSPIEGEL

Dem traditionellen Auftakt im Zoo folgt ein wahrer Musikmarathon. An acht Tagen treten 32 Bands und Solisten aus zehn Ländern auf 49 Bühnen in der ganzen Stadt auf. Selbst am Flughafen, in der Straßenbahn und auf den historischen Elbdampfern wird gejazzt. Zahlreiche Veranstaltungen finden bei freiem Eintritt unter freiem Himmel statt. Jedes Jahr kommen Hunderttausende Besucher aus dem In- und Ausland - insgesamt nach Veranstalterangaben bisher mehr als sieben Millionen. Damit soll es Europas größtes Festival für Oldtime-Jazz sein. Abschließender Höhepunkt ist am 20. Mai die große Dixieland-Parade durch Dresden.