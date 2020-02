In Dresden sind am Sonntag rund 70 Teilnehmer beim 21. Dresdner Faschingsschwimmen der Deutschen Lebensrettungs-Gesellschaft Bezirk Dresden (DLRG) gestartet. Bei sonnigen 8 Grad Celsius Lufttemperatur stiegen die Schwimmer in die 4,5 Grad kalte Elbe und bezwangen eine 800 beziehungsweise 400 Meter Strecke zwischen den Elbebrücken, teilte DLRG-Sprecher Benjamin Böhme mit.