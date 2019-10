"Dixi" Dörner ist in die "Hall of Fame" des deutschen Fußballs aufgenommen worden. Das teilt das Deutsche Fußballmuseum mit. Der Libero der legendären Elf von Dynamo Dresden aus den 70er Jahren hatte sich bei der Abstimmung unter Sportjournalisten gegen Berti Vogts durchgesetzt.

Hans-Jürgen, genannt "Dixi" Dörner, ist einhundertfacher DDR-Nationalspieler und wurde als "Beckenbauer des Ostens" gepriesen. Mit der SG Dynamo Dresden wurde er fünfmal DDR-Meister und viermal FDGB-Pokalsieger. 1976 gewann er mit der DDR-Olympiaauswahl in Montreal die Goldmedaille. Dörner ist nach Matthias Sammer der zweite ehemalige Dynamo-Spieler in der Hall of Fame des Deutschen Fußballs.

Aufgenommen in die Hall of Fame wurde posthum auch Helmut Schön, der Deutschland beim WM-Triumph 1974 in München betreut hatte. Der gebürtige Dresdner stand von 1964 bis 1978 in Diensten des Deutschen Fußball-Bundes und war auch Coach beim EM-Titelgewinn 1972 in Brüssel. Schön verstarb 1996 im Alter von 80 Jahren.