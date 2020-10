Der Mitbegründer des Dixieland-Festivals in Dresden, Karlheinz Drechsel, ist tot. Wie Festivaldirektor Joachim Schlese mitteilte, verstarb Drechsel am Sonntag im Alter von 89 Jahren in Berlin. Er habe wie kaum ein anderer das Festival über fast fünf Jahrzehnte geprägt. Drechsel wurde in Dresden geboren, war selbst Schlagzeuger, Musiker, Kultur- und Theaterwissenschaftler. Im Berliner Rundfunk moderierte er eine wöchentliche Jazz-Sendung. Von Musikerkollegen, Fans und Kollegen wurde Drechsel liebevoll "Dr. Jazz" genannt . Sein Wissen über Jazz galt als unerschöpflich. Er besaß mehr als 25.000 Schallplatten und CDs in einer Privatsammlung zu Hause.

Nach 1989 moderierte Karlheinz Drechsel Jazzfestivals in Braunschweig, Hamburg und in mehreren Städten Nordrhein-Westfalens. In Sachsen war er verantwortlich für den Aufbau, Gestaltung und Moderation der Konzertreihen "Jazz im Gewandhaus" in Leipzig und "Jazz in der Semperoper" in Dresden. Für seine Verdienste um den Jazz in Ost- und Westdeutschland wurde Drechsel 2004 mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Da hatte er bereits mehr als 3.500 Sendungen im Rundfunk moderiert, berichtete der RBB. Mit 85 Jahren verabschiedete sich "Dr. Jazz" 2016 von der Bühne. Am 14. November 2020 wäre er 90 Jahre alt geworden.