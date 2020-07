Das Musical "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" hat am Wochenende Premiere in Moritzburg gefeiert. Die Freilichtaufführung basiert auf dem gleichnamigen tschechisch-deutschen Märchenfilm. Manuel Schöbel, Intendant der Landesbühnen und zugleich Regisseur des Musicals sagte: "In diesem Sommer geht für das Ensemble der Landesbühnen Sachsen ein lang gehegter Traum in Erfüllung. Da wo Aschenbrödel tanzte, da wo sie den Schuh verlor und dort wo der treue Nikolaus auf sie wartete vor der romantischen Kulisse des Schlosses Moritzburg ist das Musical 'Drei Haselnüsse für Aschenbrödel' in zehn Vorstellungen zu sehen." Die Bühne dafür befindet sich auf der Nordterrasse mit Blick auf das Schloss.