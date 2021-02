Mit einer virtuellen Menschenkette ist am Samstag in Dresden an die Zerstörung der Stadt vor 76 Jahren und an die Millionen Opfer der NS-Zeit erinnert worden. Bei der Aktion wurden unter Glockengeläut Bilder von Dresdnerinnen und Dresdnern auf die Frauenkirche, die Synagoge und weitere markante Gebäude projiziert. Bildrechte: dpa