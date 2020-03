Die Staatsanwaltschaft Dresden hat am Montag drei Frauen wegen Handels mit gestohlener Babynahrung angeklagt. Die Beschuldigten im Alter von 44 und 54 Jahren stehen im Verdacht, zwischen März und Dezember 2016 große Mengen gestohlener Waren, unter anderem Babynahrung, Kaffee und Zigaretten, angekauft und dann weiter veräußert zu haben.

Laut Anklageschrift hätten die Beschuldigten gewusst, dass es sich bei den angekauften Gegenständen um zuvor gestohlene Produkte handelte. Die Waren wurden unter anderem in Lebensmittel- und Drogeriemärkten in Sachsen, Berlin und Brandenburg entwendet. 18 dafür verantwortliche Täter wurden bereits verurteilt, so die Staatsanwaltschaft. Das Landgericht Dresden muss nun über die Eröffnung eines Hauptverfahrens und die Zulassung der Anklage entscheiden. Im Anschluss wird ein Verhandlungstermin bestimmt.