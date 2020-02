Die Dresden Backhaus GmbH ist als einzige in Sachsen von der seit Januar geltenden Bonpflicht befreit worden. Das habe das Finanzamt Dresden-Süd entschieden, teilte eine Sprecherin der sächsischen Bäckerinnung MDR SACHSEN mit. Es hätten noch viele andere Bäckereibetriebe einen Befreiungs-Antrag beim Finanzamt eingereicht. Diese Anträge seien aber abgelehnt oder bislang noch gar nicht bearbeitet worden.

Auch die Geschäftsführerin der Backhaus GmbH, Elisa Kreutzkamm-Aumüller, kann sich die Ausnahmeregelung nicht erklären. Die Leiterin der Bäckerei-Kette habe erst im Oktober in einem Newsletter von einer Ausnahmeregelung von der Bonpflicht gelesen. "Da stand drin, dass man die Ausnahmegenehmigung mit seinem Steuerberater besprechen muss", so Kreutzkamm-Aumüller. Der Antrag für die Ausnahmegenehmigung war "nur ungefähr zehn Zeilen lang". "Wir haben angegeben, wie viele Fachgeschäfte wir haben, unseren durchschnittlichen Jahresumsatz und wie viele Kunden kommen." Die Ausnahmegenehmigung selbst sei auch ungefähr zehn Zeilen lang. Eine Begründung für die Erteilung gab es nicht. "Ich würde sagen, wir haben Glück gehabt", so die Geschäftsführerin. Allerdings könne die Ausnahmegenehmigung auch jederzeit widerrufen werden.