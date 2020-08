Am Sonntagnachmittag ist eine 16-Jährige in Dresden an der Haltestelle am Wiener Platz sexuell belästigt worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte ein 24 Jahre alter Mann die Jugendliche mehrfach unsittlich berührt. Anschließend folgte der Mann ihr in die Straßenbahn der Linie 10 in Richtung Bahnhof-Mitte. Auch als die Jugendliche in einen Bus stieg, fuhr er mit.