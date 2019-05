Ein totes Kind und Verletzte bei Familienstreit in Dresden

In Dresden ist am Donnerstagabend ein Großaufgebot der Polizei zu einem Einsatz ausgerückt. Wie die Behörde auf Anfrage von MDR SACHSEN mitteilte, hatte es in einer Wohnung im Stadtteil Neustadt einen Familienstreit gegeben. Bei der Auseinandersetzung seien ein Kind getötet und ein weiteres Kind lebensgefährlich verletzt worden. Auch die Mutter wurde demnach verletzt und vor Ort von Rettungssanitätern versorgt. Die Polizei sperrte die Umgebung weiträumig ab.



Der mutmaßliche Täter sei der Lebensgefährte der Frau, sagte ein Polizeisprecher MDR SACHSEN. Er sei in der Nähe der Wohnung verletzt aufgefunden und festgenommen worden. Weitere Informationen, auch zu den möglichen Hintergründen der Tat, waren bis zum späten Abend nicht bekannt.